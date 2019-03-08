Российский аткер лишился квартиры в Москве из-за долгов перед банком

В российской столице актера Сергея Фролова, его жену и ребенка выставили из квартиры на Дмитровском шоссе, которой, по его словам, незаконно завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ).

Как рассказали друзья артиста в Facebook, 6 марта незивестные люди вырезали замки в квартире, а позже приехали судебные приставы, которые провели опись имущества.

Актер вызвал полицию, однако правоохранители не смогли ему помочь. Кроме того, Фролов рассказал, что при попытке его жены забрать ценные вещи из дома новый собственник ее ударил.

В итоге актер с семьей остались на лестничной площадке без документов и вещей. Позже им пообещали дать два часа на сборы.

Квартира принадлежала матери Фролова. По его словам, женщина взяла в МКБ кредит на ремонт в размере 600 тыс. рублей под 28% годовых, пишет телеканал «360».

Однако ремонт в квартире так и не был сделан, а погасить кредит она не смогла. Позже женщине предложили еще один займ на 1,2 млн рублей под залог недвижимости, а через два месяца после заключения договора мама актера умерла.

В 2017 году Фролов узнал, что квартира выставлена на торги. По его словам, в деле нет оригиналов документов о проведении аукциона, что делает его фиктивным.

Он добавил, что УВД по ЦАО проводит доследственную проверку коллективного заявления жильцов, пострадавших от действий МКБ.

Сергей Фролов известен по ролям в таких фильмах как «Шпион», «Саранча», «Везучий случай», «Ландыш серебристый 2» и многим другим.

В ноябре прошлого года певец Шура (Александр Медведев) подал иск против нового владельца своей единственной квартиры в Москве. По словам артиста, утверждается, что его недвижимость присвоили обманным путем 15 лет назад.



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