Новость о введении налога для заемщиков по ипотеке является фейком

Russf Мар 9, 2022 Интересное

По данным некоторых изданий, в ближайшее время планируется ввести новый налог для держателей ипотеки. Однако специалисты в налоговой сфере утверждают, что данная новость является фейком. Основанием для введения нового налога может быть получение материальной выгоды лицами, являющимися созависимыми с кредитными организациями. То есть введение нового налога может коснуться только сотрудников банков, оформивших ипотеку.

Остальные граждане, имеющие ипотечный кредит, продолжат выплачивать его согласно тем условиям, на которых он оформлялся. В частности, процентная ставка по ипотеке останется неизменной.

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