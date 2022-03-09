Shell прекращает участие в российских проектах

Russf Мар 9, 2022 Интересное

Руководство компании Shell заявило о том, что в ближайшее время планирует отказаться от закупки российской нефти в сыром виде. На прошлой неделе такая закупка была произведена. Представители компании считают, что это решение было неправильным, несмотря на то, что отвечало всем необходимым требованиям.

Помимо отказа от закупки сырой нефти, предприятие приостановит выполнение обязательств по контрактам. Руководители фирмы сообщили о том, что процесс начнется незамедлительно, однако в силу действия ряда факторов, он может занять длительное время.

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