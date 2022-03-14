Муравьев научили определять рак

Russf Мар 14, 2022 Интересное

Исследование французских ученых показало, что муравьи могут быть использованы в медицине. В частности, у насекомых выявили способность определять запахи, эффективность которой не хуже, чем у собак. При этом муравьев, в отличие от собак, можно содержать в лечебных учреждениях.

В процессе работы ученым удалось обучить муравьев распознавать летучие вещества, выделяемые раковыми опухолями, которые были выращены в лабораторных условиях. Метод оказался эффективным — муравьи смогли определить опухоль с нескольких попыток.

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