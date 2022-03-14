Специалисты обнаружили утечку данных россиян

На теневых ресурсах интернета в последнее время увеличилось количество объявлений о продаже данных банковских карт россиян. Однако специалисты уверенны, что сама утечка произошла давно.

На данный момент в связи с ухудшением геополитической ситуации, мошенники активизировались. Поэтому торговля данными банковских карт россиян снова стала популярной.

Также эксперты отмечают, что с 26 февраля участились случаи списания средств со счетов россиян. В большей части инцидентов деньги поступали на счета мошенников.

Rusfact.com