Специалисты обнаружили утечку данных россиян

Russf Мар 14, 2022 Интересное

На теневых ресурсах интернета в последнее время увеличилось количество объявлений о продаже данных банковских карт россиян. Однако специалисты уверенны, что сама утечка произошла давно.

На данный момент в связи с ухудшением геополитической ситуации, мошенники активизировались. Поэтому торговля данными банковских карт россиян снова стала популярной.

Также эксперты отмечают, что с 26 февраля участились случаи списания средств со счетов россиян. В большей части инцидентов деньги поступали на счета мошенников.

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