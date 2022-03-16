Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Russf Мар 16, 2022 Интересное

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что данные банковских карт россиян оказались в руках мошенников. Эксперты отметили, что резко возросло количество объявлений о продаже этих данных.

Специалисты Роскачества сообщили, что на фоне этой информации мошенники запустили новую схему, с помощью которой они могут получить персональные данные россиян, а также денежные средства с их счетов. Схема заключается в появлении сайтов, на которых якобы можно проверить не попали ли данные к мошенникам. Россиянам требуется ввести данные карты. Роскачество предупреждает, что нельзя сообщать свои данные на подобных сайтах.

Rusfact.com

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