Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что данные банковских карт россиян оказались в руках мошенников. Эксперты отметили, что резко возросло количество объявлений о продаже этих данных.

Специалисты Роскачества сообщили, что на фоне этой информации мошенники запустили новую схему, с помощью которой они могут получить персональные данные россиян, а также денежные средства с их счетов. Схема заключается в появлении сайтов, на которых якобы можно проверить не попали ли данные к мошенникам. Россиянам требуется ввести данные карты. Роскачество предупреждает, что нельзя сообщать свои данные на подобных сайтах.

Rusfact.com