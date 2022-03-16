Эксперты рассказали о нюансах покупки валюты

Russf Мар 16, 2022 Интересное

В настоящее время в России введён запрет на продажу евро и долларов банками частным лицам. Кроме того, ограничена сумма снятия наличных средств в иностранной валюте со вкладов. Сейчас она составляет 10000. Сумму свыше указанной можно получить только в рублях по действующему курсу ЦБ.

Специалисты считают, что такая ситуация может спровоцировать развитие теневого рынка и продажу валюты с рук. Однако эксперты напоминают о наличии административной ответственности за подобные действия. Россиянам советуют не поддаваться панике и не приобретать валюту у частных лиц.

 

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