У актера Михаила Кокшенова произошел приступ

17.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

У актера Михаила Кокшенова произошел приступ
У знаменитого российского актера Михаила Кокшенова случился приступ. Врачи смогли стабилизировать состояние артиста, и госпитализация ему не потребовалась, сообщает 16 марта РЕН ТВ.

Отмечается, что «скорую» Кокшенову вызвала сиделка. Врачи зафиксировали критически низкое давление. В ближайшее время врачи намерены определить схему лечения артиста.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку. Как рассказала его дочь, он начал разговаривать, но курс восстановления после инсульта будет долгим.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах. Он также является кинорежиссером и сценаристом.

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