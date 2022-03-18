Разработан план кабмина по поддержке населения

Согласно рабочей версии плана кабмина, на поддержку населения России будет выделено 546 млрд рублей. Денежные средства будут взяты из федерального бюджета РФ.

Предполагается, что 363 млрд рублей из них будут направлены на выплаты семьям с детьми. Отмечается, что выплаты получат только нуждающиеся семьи, и поддержка будет осуществляться ежемесячно. Около 173 млрд рублей планируется направить на поддержку рынка труда. В частности, более половины этих средств пойдут на выплату пособий по безработице.

Rusfact.com