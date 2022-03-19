Россиян предупредили о мошенниках, продающих ПО

В настоящее время часть программного обеспечения, ранее используемого в России, оказалась недоступной из-за введенных санкций. В связи с этим россияне вынуждены искать нелицензионные замены продуктов.

Специалисты предупреждают, что при покупке ПО можно столкнуться с мошенниками. При этом возможно два варианта развития событий. При первой мошеннической схеме злоумышленники не поставляют ПО, которое уже оплатил клиент. В этом случае в распоряжении мошенников оказываются персональные данные клиента. Согласно второе схеме, покупатель получает ПО, но оно является вредоносным.

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