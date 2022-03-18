Строительство Северного широтного хода будет приостановлено

Russf Мар 18, 2022 Интересное

Правительство РФ решило, что необходимо приостановить реализацию проекта строительства Северного широтного хода. Сложившаяся геополитическая ситуация оказывает значительное влияние на макроэкономические условия.

Специалисты отмечают, что на данный момент имеет место дефицит финансирования, который может повлечь необходимость заемных средств. Поэтому реализация проекта будет перенесена на более поздний срок. Средства уже одобренного на эти цели кредита будут израсходованы на другие инфраструктурные объекты.

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