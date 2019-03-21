Шнуров сообщил о распаде «Ленинграда»

21.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Шнуров сообщил о распаде "Ленинграда"Музыкант, лидер коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров объявил, что предстоящий стадионный тур по России станет для них прощальным. Сообщение появилось в Instagram Шнурова и решено в довольно протяжной стихотворной форме.

"Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.
Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец". - уведомил исполнитель.

Далее, впрочем, не исключая, что принятое решение может быть пересмотрено и он вновь соберет "Ленинград" (как уже, кстати, случалось). "Но нескоро". Заключая:

"А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело,-

Знаю я наверняка".

Нынешний тур группировки начнется 4 июня в Калининграде, и далее - Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону. Закончится все 12 октября на родине поэта - в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что писатель, драматург, актер и декламатор Евгений Гришковец не понял, зачем Шнурову, его бывшему приятелю, так много денег.

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