Шнуров сообщил о распаде «Ленинграда»

Музыкант, лидер коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров объявил, что предстоящий стадионный тур по России станет для них прощальным. Сообщение появилось в Instagram Шнурова и решено в довольно протяжной стихотворной форме.
"Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец". - уведомил исполнитель.
Далее, впрочем, не исключая, что принятое решение может быть пересмотрено и он вновь соберет "Ленинград" (как уже, кстати, случалось). "Но нескоро". Заключая:
"А пока, ну всё, пока.
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка".
Нынешний тур группировки начнется 4 июня в Калининграде, и далее - Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону. Закончится все 12 октября на родине поэта - в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что писатель, драматург, актер и декламатор Евгений Гришковец не понял, зачем Шнурову, его бывшему приятелю, так много денег.
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