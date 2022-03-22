Курс доллара остановится на отметке 105-120 рублей

Russf Мар 22, 2022 Интересное

В настоящее время наблюдается стабилизация курсов валют. Однако специалисты считают, что это обстоятельство носит временный характер. Тем не менее, экономисты отмечают, что курс рубля начал стабилизироваться.

По мнению экспертов, на это повлияло множество факторов. В частности, одной из немаловажных причин явилось сохранение ключевой ставки на уровне 20%. Также сказалась отмена торгов на Мосбирже. Кроме того, во внешнеполитической ситуации наметилась оптимистичная тенденция, которая также положительно повлияла на курс рубля.

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