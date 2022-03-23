Продукция Nestle подорожает на 45%

Russf Мар 23, 2022 Интересное

Представители компании Nestle заявили, что с 1 апреля цены на продукцию фирмы в России значительно вырастут. Подорожание будет варьироваться в диапазоне 10-45% и коснется некоторых категорий товаров.

В частности, напитки, производимые Nestle, увеличатся в стоимости от 20% до 40%. Готовые завтраки также подорожают на 20-30%. Также повышение цен предполагается и на шоколадную продукцию. Здесь оно составит до 25%.

Руководство компании дало пояснения по причинам роста цен. По его словам, на подорожание продукции влияние оказывают трудности в логистике, а также повышение стоимости сырья и упаковки.

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