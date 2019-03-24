Басков дал рекомендацию поклонникам Началовой

Российский певец Николай Басков дал несколько рекомендаций всем поклонникам скончавшейся коллеги Юлии Началовой. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1» в передаче Андрея Малахова.
Басков заявил, что в жизни очень важно любить, работать над собой и не пить таблетки по совету друзей, а ходить к врачу.
«Мы счастливые люди, а кто-то лежит», — отметил Басков.
Также Басков добавил, что самое главное, что есть на Земле — душа.
«Цените каждый день жизни. Думайте о своем здоровье. Помните: у гроба карманов нет», — заключил Басков.
Ранее сообщалось, что Басков расплакался у всех на глазах, вспомнив о Началовой.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась. 21 марта певицу похоронили.
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