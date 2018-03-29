Лолита рассказала, почему исчезла Ирина Понаровская

Лолита пришла на шоу "Привет, Андрей!". Звезда рассказала, почему ее коллега по цеху перестала появляться на публике.

Поклонники одной из самых стильных дам отечественной эстрады – Ирины Понаровской – уже давно не имеют удовольствия видеть своего кумира. Певица ведет замкнутый образ жизни, избегает светских вечеринок, не общается с прессой и не выступает. Ее коллега по сцене Лолита Милявская, ставшая гостьей на программе Малахова «Привет, Андрей!», рассказала, куда пропала звезда.

Певица считает, что Ирине Витальевне сложно выносить постоянное промывание косточек и копание в грязном белье. Лолита отмечает, что у Понаровской очень хрупкая натура, а все, кто может противостоять безжалостным законам шоу-бизнеса, – это мужики. При этом пол в данном случае значения не имеет.

Милявская высоко оценивает свою коллегу по цеху. «Ира породы настоящих женщин», – считает она. Ей очень важно, чтобы все было идеально, как в вокале, так и внешнем виде. Именно из-за своего перфекционизма она и решила завершить карьеру.

Лолита знакома со звездой с 16 лет. Прославленная артистка в свое время взяла тогда еще никому не известную девушку к себе на бек-вокал в группу «Поющие гитары». Милявская появилась в составе ансамбля всего несколько раз, но именно это и положило начало дружбе между ними, пишет сайт Dni.ru.



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