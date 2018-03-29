Супруга заставляет Валерия Леонтьева покинуть сцену



Людмила переживает за мужа, потому что он слабеет. Поговаривают, что концерт в Санкт-Петербурге стал последним грандиозным шоу Валерия Леонтьева. Однако пока артист не отменяет юбилейный бенефис, который запланирован в Москве.

Певец, много лет назад уехавший на постоянное место жительства в Майами, нечастый гость в России, исключение он делает только ради важных поводов. Как, например, 69-й день рождения, который Валерий на прошлой неделе отпраздновал большим сольником в Санкт-Петербурге.

Как удалось выяснить, этот концерт стал одним из последних.

«Люся, жена Валеры, уже несколько месяцев задает ему вопрос: «Когда ты бросишь сцену, гастроли?» – рассказали «СтарХиту» друзья пары. – Ведь перелеты, выступления отнимают много сил.

Вдобавок Леонтьев всегда тщательно прорабатывает танцевальную программу, не любит, когда все сделано «на коленке». А ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке...»

Сейчас певец ведет переговоры о проведении юбилейного бенефиса, который должен состояться в Москве в следующем году.

«Ради его организации Леонтьев задержался в столице, – продолжают близкие артиста. – Продюсеры уже активно интересуются, на какой площадке пройдет выступление. Естественно, Валере хочется сделать грандиозное шоу. Ведь, скорее всего, оно станет заключительным в карьере».

Сам Леонтьев ранее признавался, что действительно устал от концертной деятельности. Он объяснял, почему продолжает выступать в эксклюзивном интервью «СтарХиту».

«Скорее, чувство долга перед собой и публикой. Зная, что афиши висят в городах, я не могу взять и отменить все. Держаться в тонусе помогают такие важные черты для артиста, как самолюбие и уверенность в себе. Эти качества заставляют выходить на сцену при любых погоде и настроении», - говорил звезда эстрады.

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