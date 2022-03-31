«О’кей» отказался ограничивать наценку на сахар

Федеральная антимонопольная служба сообщила о том, что некоторые торговые сети отказались ограничивать максимальную наценку на сахар. В их числе «Ашан», «Атак» и «О’кей», широко известные российскому покупателю.

Ранее многие торговые сети приняли решение об ограничении наценки на определённые категории товаров. Это коснулось молочной и хлебобулочной продукции, сахара и некоторых овощей. Такие товары должны иметь в магазине отличающую их от остального ассортимента пометку. В большинстве случаев на ценнике указано, что это «социальный товар».

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