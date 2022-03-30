Учёные победили аллергию на кошек

Учёные исследовали набор генов диких представителей семейства кошачьих. Им удалось выделить белок, который провоцирует развитие аллергии у людей. По мнению учёных, этот ген изменчив и является наиболее опасным. Кроме того, исследователи смогли найти область белка, воздействие на которую прекращает его синтез.

Таким образом, «отключение» определённого гена предотвращает возможность развития аллергии на кошек. В настоящее время все эксперименты проведены в лабораторных условиях. Однако учёные планируют проверить свою теорию на живых кошках.

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