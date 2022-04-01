Список запрещенных к ввозу в РФ товаров может быть расширен

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил изменить список товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран. По мнению политика, в настоящее время можно усилить меры, ограничивающие взаимоотношения между Россией и государствами, которые ввели санкции.

Медведев уточнил, что запрет на ввоз некоторых категорий товаров действует с 2014 года. Однако, по его словам, существующий список можно расширить, дополнив его новыми позициями. Также Медведев подчеркнул, что поставки российских товаров в эти страны осуществляться по-прежнему не будут.

Rusfact.com