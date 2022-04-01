Молодая жена Олега Газманова сообщила о болезни артиста

Молодая жена Олега Газманова Марина рассказала поклонникам о неожиданной болезни музыканта. Подробностями о состоянии 70-летнего артиста она поделилась в Telegram, пишет newrussia2011.ru. Выяснилось, что речь идет об ОРВИ, но самочувствие артиста продолжает ухудшаться.

По словам возлюбленной Газманова, у мужа сначала заболело горло, потом начался кашель. Поклонники начали беспокоиться о состоянии кумира. Марина призналась, что лечила певицу от кашля народными методами, которые помогали ей в детстве. Газманов полоскает горло ежедневно, а также выполняет все назначения лечащего врача.