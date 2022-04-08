Эксперты объяснили причины подорожания рыбы

Russf Апр 8, 2022 Интересное

Представители рыболовецких компаний предупредили россиян о скором росте цен на рыбную продукцию. Эксперты отмечают, что существует несколько причин, которые обуславливают подорожание. Одной из самых важных является сокращение экспорта.

В последние несколько лет экспорт рыбы из России уменьшился из-за коронавирусных ограничений. Теперь снижение объемов экспорта определяет геополитическая ситуация в мире. Рыболовецкие компании, по словам специалистов, поднимают цены на рыбу, чтобы сохранить свою прибыль на прежнем уровне. Кроме того, на стоимость рыбы оказывает влияние инфляция в России и увеличение расходов на транспортировку.

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