Специалисты ожидают снижения цен

Russf Апр 10, 2022 Интересное

Российские финансовые эксперты отмечают, что на данный момент в стране наблюдается снижение цен на некоторые товары. В частности, электроника и бытовая техника, значительно подорожавшая в последнее время, сейчас уменьшает ценовую планку. По данным специалистов, некоторые наименования этой группы товаров опустились в цене уже на 20-30%.

Специалисты считают, что имеет место и постепенное снижение стоимости на продовольственные товары. По мнению экспертов, в ближайшее время цены на продукты могут окончательно стабилизироваться.

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