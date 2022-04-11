Литовский завод приостановил работу

Завод Lifosa, занимавшийся производством фосфорных удобрений, попал под антироссийские санкции. В связи с этим предприятие вынуждено было приостановить свою работу. В частности, сообщается, что уже в марте литовский завод работал на минимальных мощностях. Он использовал остатки сырья, производя при этом минимальный объем продукции.

На данный момент руководство завода объявило о приостановке деятельности предприятия. Часть сотрудников будет задействована в процессе наблюдения за оборудованием. Также сообщается, что на заводе запланирован ремонт.

Rusfact.com