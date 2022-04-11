«Интеррос» выкупит долю Societe Generale в Росбанке

Russf Апр 11, 2022 Интересное

Президент «Интеррос» Владимир Потанин заявил о том, что фирма приобретет долю французской компании Societe Generale в Росбанке. Сумма сделки пока не называется. Предполагается, что покупка будет завершена в течение нескольких недель после оформления соответствующих документов от разрешающих органов.

Потанин подчеркнул, что его фирма приложит все усилия для развития бизнеса Росбанка. Представители Societe Generale в свою очередь отметили, что французская компания уходит с российского рынка, обеспечив соблюдение принципа преемственности для своих сотрудников и клиентов.

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