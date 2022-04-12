Объем Фонда национального благосостояния увеличился

Russf Апр 12, 2022 Интересное

По данным специалистов за март текущего года, объем ФНБ значительно увеличился. За прошедший месяц рост составил 117 млрд рублей. Таким образом, данные на 1 апреля говорят об объеме ФНБ в размере более 13 трлн рублей. Эту информацию официально подтвердили представители Министерства финансов России.

Кроме того, эксперты опубликовали данные ФНБ по категориям. В частности, было указано количество денежных средств на депозитах, объем инвестиций в акции Сбербанка и «Аэрофлота», а также размер вложений в долговые обязательства иностранных государств.

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