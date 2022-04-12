Объем Фонда национального благосостояния увеличился

По данным специалистов за март текущего года, объем ФНБ значительно увеличился. За прошедший месяц рост составил 117 млрд рублей. Таким образом, данные на 1 апреля говорят об объеме ФНБ в размере более 13 трлн рублей. Эту информацию официально подтвердили представители Министерства финансов России.

Кроме того, эксперты опубликовали данные ФНБ по категориям. В частности, было указано количество денежных средств на депозитах, объем инвестиций в акции Сбербанка и «Аэрофлота», а также размер вложений в долговые обязательства иностранных государств.

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