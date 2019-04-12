Леру Кудрявцеву обворовали в центре Лондона

Поездка, которой так ждала телеведущая, обернулась неприятностью. Леру Кудрявцеву ограбили недалеко от Букингемского дворца. Звезда лишилась банковских карт и наличных денег. Кудрявцева уже обратилась в местную полицию.

Пару дней назад Лера Кудрявцева уехала в Лондон. Поездка не была рабочей: телеведущая планировала немного отвлечься от столичной рутины: осмотреть местные достопримечательности, встретиться с друзьями. Но накануне Кудрявцеву ждало разочарование: дерзкое ограбление посреди белого дня вывело Леру из себя.

«Знаете, хотела рассказать, как сегодня все прекрасно. Но, глядя на Букингемский дворец не могу этого сделать, — поделилась Кудрявцева. — Я гуляла здесь, у меня из сумки украли кошелек, где у меня лежали все карты и все наличные деньги. Поэтому теперь этот прекрасный дворец и эта площадь будут вызывать у меня исключительно отрицательные воспоминания».

Лера попыталась взглянуть на ситуацию с другой стороны, но не получилось: настроение было окончательно испорчено.

«Бывает, конечно, но очень неприятно, — продолжила телезвезда. — Полдня провела в полиции».

Леру поддержали коллеги по шоу-бизнесу. «Лерок, ты на кого там засмотрелась? Значит, заработаешь больше!» — отметила Ирина Салтыкова. «Плохое что-то значит забрали, в хорошем смысле этого слова», — заявила Анастасия Гребенкина.

Пока не известно, удалось ли сотрудникам полиции отыскать грабителя, но Кудрявцева не теряет надежды на то, что дело решится в ее пользу. А пока она продолжает делиться фото и видео с поездки. «Спасибо большое за экскурсию, Лера! Я в Лондоне никогда не была, да и не буду уже никогда. А уж с потерей вашей справитесь. Главное, жива и здорова. Как поется в песне: «Неприятности все переживем», — написала телеведущей одна из благодарных подписчиц.

К слову, в Лондон телезвезда отправилась без восьмимесячной дочери и мужа, Игоря Макарова. Несколько дней назад спортсмен отметил в кругу коллег закрытие хоккейного сезона. Так, у поклонников Леры возникло предположение, что в ее семье не все гладко. Кудрявцева предпочитает не комментировать подобные слухи.



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