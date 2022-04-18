Экономисты объяснили суть возможного дефолта

Russf Апр 18, 2022 Интересное

Стало известно о том, что страны Запада планируют объявить дефолт России. Отечественные экономисты пояснили возможное развитие событий. По словам Николая Переславского, если дефолт и будет объявлен, то он отразится только на внешней политике государства.

Российский экономист уверен, что подобные действия для россиян останутся незамеченными. Также он подчеркнул, что Россия имеет средства для выплаты внешнего долга, однако валютные резервы страны заморожены. Выплачивать долг из новых поступлений российские власти не хотят принципиально.

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