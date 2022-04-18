Сочи привлекает 17% начинающих бизнесменов

Russf Апр 18, 2022 Интересное

Сервис Работа.ру провел опрос среди населения России. Целью исследования было узнать, какие города страны являются более привлекательными для открытия и развития собственного дела. 17% респондентов отдали предпочтение городу Сочи.

Также опрошенные уточнили, какие сферы деятельности больше всего подходят для собственного дела в Сочи. По мнению 23% россиян, наиболее перспективными направлениями являются творчество и дизайн. 19% развивали бы свое дело в сфере туризма и гостиничного бизнеса. 18% респондентов хотели бы открыть в Сочи объекты общественного питания.

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