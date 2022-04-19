Чехия опасается эмбарго на газ

Эксперт по энергетике Чехии Иван Новески поделился своим мнением о том, как могут развиваться события в стране в случае введения эмбарго на российский газ. По его словам, результатом этих действий станет остановка деятельности основной части промышленности к осени этого года. В свою очередь это чревато ростом безработицы.

Кроме того, ситуация негативно отразится на работе транспорта. Также специалист считает, что большинство жителей Чехии просто замерзнут зимой. Эксперт признает, что Чехия практически полностью зависит от российского газа.

Rusfact.com