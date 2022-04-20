Минпромторг запросил у авиакомпаний списки необходимых запчастей

Russf Апр 20, 2022 Интересное

Министерство промышленности и торговли России направило авиакомпаниям запрос о необходимых запчастях для самолетов. Помимо списка нужных деталей ведомство просит приложить и сами оригинальные детали в нескольких экземплярах. Минпромторг интересуют запчасти иностранного производства.

Из-за наложенных на Россию санкций возникли некоторые перебои с поставками иностранных деталей. В ведомстве рассматривают возможность внедрения импортозамещения в этой области. Для этого необходимо тщательное изучение деталей с подробным анализом состава их материала.

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