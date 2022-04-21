General Motors пока не планирует возобновлять деятельность в России

Американский автоконцерн приостановил свою деятельность на территории Российской Федерации с 28 февраля текущего года. Это коснулось коммерческой деятельности, а также импорта автомобилей. На данный момент руководство концерна заявило о том, что пока не собирается возобновлять деятельность.

Кроме того, участники авторынка сообщают о высокой вероятности ухода концерна из России. Такие выводы позволяет сделать факт, что компания увольняет сотрудников российского офиса. Также дилеры получили уведомления о прекращении поставок запчастей и автомобилей.

Rusfact.com