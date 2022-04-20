Минпросвещения даст новые рекомендации школам

Russf Апр 20, 2022 Интересное

Представители Министерства просвещения предложили ввести в школах России новую традицию. Речь идет об отказе учеников от своих телефонов на время занятий. Специалисты считают, что доступ к телефону отвлекает детей от учебы, поэтому предлагается сдавать аппараты перед началом уроков.

Соответствующие рекомендации будут направлены в регионы страны уже в мае. Предполагается, что в августе состоится их обсуждение. С 1 сентября на школы будет возложена обязанность принять самостоятельное решение по этому вопросу.

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