Минпросвещения даст новые рекомендации школам

Представители Министерства просвещения предложили ввести в школах России новую традицию. Речь идет об отказе учеников от своих телефонов на время занятий. Специалисты считают, что доступ к телефону отвлекает детей от учебы, поэтому предлагается сдавать аппараты перед началом уроков.

Соответствующие рекомендации будут направлены в регионы страны уже в мае. Предполагается, что в августе состоится их обсуждение. С 1 сентября на школы будет возложена обязанность принять самостоятельное решение по этому вопросу.

Rusfact.com