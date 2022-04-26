Кардиологи рассказали о последствиях низкого давления

Russf Апр 26, 2022 Интересное

Доктор медицинских наук Заур Шугуев рассказал о том, чем может быть опасно резкое снижение давления. Медик отметил, что распространенное утверждение о нормальном давлении 120/80 не является точным. На самом деле границы нормального давления шире и являются индивидуальным показателем.

Однако резкое снижение давления ниже показателя 90/60 может быть опасно для внутренних органов. Шугуев пояснил, что при таком падении давления, кровоснабжение внутренних органов нарушается. Это может нанести им серьезный вред.

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