Азербайджан будет платить России за газ в рублях

Russf Апр 25, 2022 Интересное

Денис Гончар, директор 4-го департамента стран СНГ МИД РФ, сообщил о том, что Азербайджан перешел на рублевую оплату газа. По словам чиновника, около 30% объема всей торговли между Россией и Азербайджаном сейчас осуществляется в рублях. Это обстоятельство позволяет защищать хозяйственные связи между странами от внешнего влияния, в том числе от мер, принимаемых Западом. Кроме того, Гончар отметил, что архитектура торговых отношений между государствами быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям.

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