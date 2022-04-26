Психолог из США рекомендовал проводить ментальную гигиену

Russf Апр 26, 2022 Интересное

Бродерик Сойер, клинический психолог из штата Кентукки, рассказал о том, что уровень стресса можно снизить за 15 минут. Более того, он рекомендует проводить такую практику каждое утро. Суть упражнения заключается в расслаблении и раздумье о жизни и текущих делах.

Сойер отмечает, что занятие, способствующее расслаблению, может быть для каждого свое. В частности, это может быть прослушивание приятной музыки или вдыхание аромата утреннего кофе. Специалист считает, что регулярная практика поможет восстановить психологический баланс.

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