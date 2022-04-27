Депутаты предложили ввести амнистию за нарушение ПДД

Депутаты от фракции ЛДПР предложили рассмотреть законопроект об амнистии за совершение правонарушений в области ПДД. Проект касается административных нарушений, ответственность за которые предусматривает глава 12 КоАП России. Среди этих правонарушений вождение автомобиля без необходимых документов, неиспользование ремня безопасности и другие.

Депутаты предлагают амнистировать нарушителей. Однако законопроект также содержит требование сохранить необходимость возмещения вреда, причиненного этими нарушениями.

Rusfact.com