Археологи обнаружили новые находки в Иерусалиме

Russf Апр 28, 2022 Интересное

Исследователи провели раскопки в Армянском квартале Иерусалима. Одной из интересных находок стали толстостенные сфероконические сосуды. Их особенность заключается в том, что в нормальном положении они не стоят, а лежат на боку, при этом жидкость из них не выливается.

Историки отнесли находку ко временам Крестовых походов. Кроме того, исследователи изучили, что хранилось в этих сосудах. Анализ остатков содержимого показал, что сосуды были наполнены маслом, ароматическими веществами и лекарственными смесями.

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