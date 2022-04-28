Россиян ожидает индексация МРОТ

Russf Апр 28, 2022 Интересное

Российские власти планируют повысить размер минимальной оплаты труда, а также уровень прожиточного минимума. Комитет Государственной Думы РФ по труду в настоящее время рассматривает такую возможность. В результате сумма МРОТ и ПМ должна вырасти на 8-10%.

Кроме внепланового повышения этих величин предполагается индексация пособий и пенсий. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, возможность увеличить выплаты появилась в следствие профицита бюджета государства в первом квартале текущего года.

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