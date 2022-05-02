В России изменились ставки по ипотеке

Russf Май 2, 2022 Интересное

Начало мая в России ознаменовалось изменением ставок по ипотечным кредитам. В частности, процентная ставка по ипотеке, оформляемой на льготных условиях, снизилась. Если ранее она составляла 12%, то теперь она находится на уровне 9% годовых.

Специалисты утверждают, что самые популярные параметры по этому виду кредитования: срок, равный 20 годам, и размер первоначального взноса 20%. Исходя из этих цифр и с учетом изменения процентной ставки, эксперты вычислили, что ежемесячный платеж по ипотеке уменьшился на 18%.

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