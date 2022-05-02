С 1 мая семьи с детьми получили право на выплату

Russf Май 2, 2022 Интересное

С 1 мая в России вступили в силу сразу несколько законопроектов, касающихся социальной жизни россиян. В частности, у малообеспеченных семей появилось право на получение дополнительной выплаты. Нововведение касается тех семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет.

Возможность получения выплат появилась благодаря реализации программы социальной поддержки. Размер пособия будет зависеть от региона, в котором проживает нуждающаяся семья. Он может варьироваться от 50% до 100% от дохода семьи. Заявления на получение выплаты принимает Пенсионный фонд России.

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