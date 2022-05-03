Депутат Госдумы прокомментировал возможность четырёхдневной рабочей недели

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился своим мнением относительно возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эта вероятность в России существует и может быть реализована уже в ближайшее время.

Депутат считает, что переход на сокращенную неделю на российских предприятиях должен проходить поэтапно. Он отметил, что в данном вопросе нельзя опираться на законодательное принуждение. Кроме того, Нилов подчеркнул, что реформа не коснётся жизнеобеспечивающих организаций.

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