В настоящее время ЕС рассматривает проект замены поставок российского газа на получение топлива из альтернативных источников. В частности, предполагается расширить сотрудничество с государствами Африки. По словам представителей Евросоюза, такие страны, как Нигерия и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в этой сфере.

Кроме того, рассматривается возможность расширения южного газового коридора. Также планируется заключение меморандума о взаимопонимании между США, Египтом и Израилем. ЕС рассчитывает на сокращение потребления российского газа на 67% в результате принятия этих мер.

Rusfact.com