ЕС нашёл альтернативу российскому газу

Russf Май 4, 2022 Интересное

В настоящее время ЕС рассматривает проект замены поставок российского газа на получение топлива из альтернативных источников. В частности, предполагается расширить сотрудничество с государствами Африки. По словам представителей Евросоюза, такие страны, как Нигерия и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в этой сфере.

Кроме того, рассматривается возможность расширения южного газового коридора. Также планируется заключение меморандума о взаимопонимании между США, Египтом и Израилем. ЕС рассчитывает на сокращение потребления российского газа на 67% в результате принятия этих мер.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.