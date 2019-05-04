Звезда «Игры престолов» тайно сыграла свадьбу



Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.

Избранником Тернер стал участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. Пара сыграла свадьбу тайно в одной из часовен Лас-Вегаса. Брачную церемонию, как это часто бывает в этом городе, провел двойник Элвиса Пресли. Информацию о заключении брака подтвердил представитель актрисы. Загрузка...

Важное событие в жизни влюбленных произошло через несколько часов после музыкальной премии Billboard Music Awards 2019. Однако новоиспеченный муж Тернер присутствовал там в качестве гостя — главный приз забрал с собой рэпер Drake.

Отношения между Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», и Джонасом завязались в 2016 году. Спустя год пара заявила о помолвке. Актриса сразу предупредила поклонников, что она и ее жених планируют сыграть небольшую тихую церемонию. Она пояснила, что бракосочетание является «очень личной вещью».

В прошлом году состоялась свадьба сразу двух звезд «Игры престолов» — Кита Харингтона и Роуз Лесли. Любопытно, что в сериале они также сыграли возлюбленных — Джона Сноу и одичалую Игритт. Церемония прошла в старинном замке в Шотландии.

Восьмой сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля текущего года. Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов за нелегальное размещение последнего сезона сериала.



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