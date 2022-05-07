Сеть заправок Shell продает бизнес в России

Russf Май 7, 2022 Интересное

В настоящее время на территории России расположено более 370 автозаправочных станций фирмы Shell. Сеть представлена в 28 городах России. Однако в связи с введенными санкциями руководство фирмы приняло решение о приостановке работы компании в России.

Теперь обнародовано еще одно решение — о продаже российского бизнеса. Одним из потенциальных покупателей является «Лукойл». На данный момент сделка еще не завершена. Однако известно, что одним из требований продавца является сохранение зарплаты персоналу на текущем уровне до конца года.

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