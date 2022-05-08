Депутат Госдумы рассказала о бесплатных путевках в санаторий

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала о том, кто может воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий. По ее словам, для получения такой возможности необходимо принадлежать одной из категорий льготников.

Стенякина подчеркнула, что перечень категорий достаточной большой, к ним относятся как федеральные, так и региональные льготники. Для получения путевки нужно обратиться в Фонд социального страхования или соцзащиту. Документы можно подавать через Госуслуги или МФЦ.

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