США обнародовали новые санкции

Russf Май 9, 2022 Интересное

Представители Белого Дома США озвучили суть нового пакета санкций против России. На этот раз под ограничительные меры попали российские телеканалы. В частности, санкции затронули 1 канал, телеканал «Россия» и НТВ.

Кроме того, санкционные меры были приняты в отношении двух крупнейших российских банков — Сбербанка и Газпромбанка. Однако представитель американских властей пояснил, что санкции касаются не активов банков, а их сотрудников. Сообщается, что меры затронут топ-менеджеров кредитных организаций. По словам представителей Белого Дома США, целью этих санкций является намерение напугать сотрудников и руководство банков.

Rusfact.com

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