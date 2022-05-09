Стоимость техники в России может вырасти

Russf Май 9, 2022 Интересное

Эксперты считают, что стоимость бытовой техники и электроники в российских магазинах может увеличиться в ближайшее время. По их мнению, основной причиной этого является легализация параллельного импорта. В случае разрешения ввоза отдельных товаров без согласия производителя, доставка его будет происходить через третьи страны, что безусловно увеличит ее стоимость. Предполагается, что цены вырастут примерно на 10-30%.

Специалисты отмечают, что цены на бытовую технику и электронику могли бы вырасти и сильнее, однако сдерживающим фактором является укрепление рубля относительно доллара.

 

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