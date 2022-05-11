Диетологи констатируют эпидемию ожирения в США

По данным американских диетологов, в настоящее время в стране имеет место значительный рост случаев ожирения среди населения США. Этому способствует высококалорийная пища, которая является традиционной для Штатов. Даже школьные обеды отличаются большими порциями и существенным содержанием калорий.

Специалисты уверенны, что такое положение дел сказывается на национальной безопасности государства. Ожирение зачастую уменьшает количество возможных новобранцев в вооруженные силы. В данный момент с проблемой не удается справиться ни правительству, на министерству обороны США.

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