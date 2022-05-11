В Бейском районе сгорел детский сад

За прошедшие длинные выходные в Хакасии зарегистрировано 89 пожаров. Шесть раз пожарные тушили надворные постройки, три раза – жилье, по два раза бани и сено. По одному разу пожарные тушили забор, гараж, нежилой и строящийся дома. В Бейском районе – здание детского сада.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии, чаще всего к пожарам приводили замыкание электропроводки, недосмотр за печами и неосторожное обращение с огнем. Тридцать один раз огнеборцы выезжали на тушение мусора и 40 раз на тушение палов травы.

7 мая в Шира недосмотр за печным отоплением привел к пожару в частном доме. Площадь пожара составила 72 кв. м.

В этот же день в Ширинском районе на окраине села Сон огонь повредил 80 тонн сена. К пожару привело замыкание электропроводки.

8 мая в Саяногорске огонь охватил надворные постройки на соседних участках. На момент прибытия огнеборцев на одном участке горели баня, надворные постройки, теплица, произошло обрушение крыши и потолочного перекрытия построек и крыши бани. На соседнем участке горели крыша и стены надворной постройки. Общая площадь пожара составила 125 кв. м. Владельцы находились на месте вызова. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

9 мая в Абазе недосмотр за печью привел к пожару в жилом доме. Площадь пожара составила 10 кв. м.

В этот же день в Саяногорске загорелся строящийся дом. Огонь перешел на баню, надворную постройку и навес, находящиеся на соседнем участке. Общая площадь пожара составила 112 кв. м. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В Боградском районе горячая зола, высыпанная под стену постройки, привела к загоранию этой постройки и забора. Площадь пожара составила 36 кв. м.

В Усть-Абакане детская шалость с огнем стала причиной загорания надворных построек. Площадь пожара составила 20 кв. м.

10 мая вечером в селе Буденовка Бейского района загорелось здание детского сада. Когда пожарные прибыли к месту вызова, из-под крыши здания шел дым, горела обрешетка крыши по всей площади. Площадь пожара на момент прибытия составляла 330 кв. м. Сторож на месте пожара отсутствовал. На борьбу с открытым огнем ушло 37 минут. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

Крупные ландшафтные пожары потушили в Алтайском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском, Орджоникидзевском районах. Общий фронт огня за выходные составил почти 80 километров.

С начала года в Хакасии зарегистрировано 1462 пожара, 636 из них – загорания сухой растительности.

Специалисты Главного управления МЧС России по Хакасии просят жителей республики быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Избегайте перегрузки электросети и не используйте кустарные электроприборы. Не оставляйте детей без присмотра и ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В Хакасии действует особый противопожарный режим! Открытый огонь под полным запретом. Нарушители наказываются штрафами, а в случае, если пожар привел к тяжелым последствиям, то возможно и уголовное преследование виновника.

При пожаре незамедлительно звоните по телефону 101.